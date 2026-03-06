Violencia de género en cifras: en el inicio del 2026 hubo 43 femicidios en Argentina

El 51% de las víctimas tenían una relación de pareja con el agresor, el 21% eran ex pareja y un 9% tenían un vínculo familiar.

Un nuevo informe de un observatorio de mujeres sobre la violencia de género estableció que del 1° de enero al 27 de febrero se registraron 35 femicidios directos, cinco femicidios vinculados, un transfemicidio y dos instigaciones de suicidios. A su vez hubo 72 intentos de femicidios, lo que da por resultado una muerte cada 39hs en Argentina.

Este estudio indicó que el 51% de las víctimas tenían una relación de pareja con el agresor, el 21% eran ex pareja, un 9% tenían un vínculo familiar, un 2% eran conocidos, otro 2% fue por parte de desconocidos y un 14% aún sigue sin datos.

"Esto significa un aumento de la violencia y que lo poco que ha quedado, falló. Los sistemas de protección, la política, las distintas medidas que una mujer tiene para proteger su vida", indicó Marina Mieres, referente de Mumalá, en diálogo con 0223.

La situación se agrava por la eliminación del Ministerio de la Mujer, una política que el presidente Javier Milei consideró innecesaria. "Lo que nosotras estamos pidiendo es que se restituyan todas las políticas de género en el país y la ciudad, que buscan es proteger y evitar estas violencias lo mejor posible", explicó.

La investigación determinó que el 44,2% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima, un 23,3% en un hogar compartido, otro 23,3% en la vía pública un 2,3% en la casa del agresor y un 7% aún continúa sin datos.

"La mayoría de las violencias son cometidas por parejas o exparejas y el 12% de esas víctimas lo habían denunciado más de una vez, tenían una orden de restricción que no funcionó", comentó Mieres.

La situación se refleja en Mar del Plata pocos días atrás una mujer fue encontrada sin vida en un descampado con visibles signos de violencia. Por el hecho fue detenido su pareja, la última persona en verla con vida. "También hubo 23 intentos de femicidio este año, desde el 2022 que no se renueva la emergencia local por violencia de género, por lo que no hay presupuesto para políticas de prevención", sentenció.

En la actualidad, la Secretaría de Género municipal cuenta con pocos recursos humanos, materiales y económicos, "no tienen las herramientas para atender mejor a esas mujeres que se acercan a hacer una denuncia o pedir una beca económica para poder salir de sus hogares donde sufren violencia", contó.

Esto se debe a una "falta de respuesta política, quisimos presentar un informe sobre cómo viene esta situación en la ciudad y sobre la importancia de declarar la emergencia, pero nunca hubo una respuesta de Montenegro. Ni siquiera nos ha recibido y creemos que Neme va a hacer lo mismo porque está con la misma política", remarcó.

Por este motivo, en la marcha del 8M que se realizará el próximo 9 de marzo "vamos a impulsar nuevamente la emergencia y estamos trabajando con espacios feministas de la ciudad para ello".

"Concentraremos en Luro y 20 de Septiembre para gritar todas juntas 'Ni una menos' y en contra de la Reforma Laboral que se aprobó, ya que se da en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Disidencias", concluyó.