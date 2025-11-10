Quiso matar a la mujer y el hijo avisó a la policía: se negó a declarar y seguirá detenido

El hombre que el sábado a la tarde fue detenido en el barrio Parque Palermo tras tirar a la esposa al piso y colocarle un cuchillo en la garganta se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán, al menos, hasta el viernes próximo cuando se desarrolle la audiencia de excarcelación.

Fuentes judiciales aseguraron a 0223 que el sujeto de 40 años se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro que minutos después le pidió a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

El imputado, cuyos datos personales no trascendieron, está imputado del delito de amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género y permanecerá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Cuchillos secuestrados.

Tal como se informó, el hecho quedó al descubierto cuando un menor se cruzó con un patrullero que recorría la zona y pidió ayuda. “Mi papá quiere matar a mi mamá” fue el grito del nene que permitió rescatar a una mujer de 37 años a la que habían tirado al piso y colocado un cuchillo en la garganta.

El hecho se registró el sábado a la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Labardén y Benito Lynch donde redujeron al agresor y secuestraron los dos cuchillos empleados en el ataque. La víctima solicitó una medida cautelar con exclusión del hogar y restricción de acercamiento.