Alerta por violencia de género: los llamados a la Línea 144 aumentaron un 39% en el último año

El gobernador de la provincia de Buenos Aires junto a la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense.

En un contexto nacional de desfinanciamiento de las políticas de género, la Provincia de Buenos Aires sostiene una línea gratuita, especializada y con equipos interdisciplinarios dedicados exclusivamente a la atención, orientación y acompañamiento de las violencias por razones de género.

Todas las llamadas realizadas desde territorio bonaerense, incluido el conurbano y las localidades del AMBA son ahora recepcionadas por la 144 PBA. Esto reduce tiempos de espera y amplía el acceso al servicio en toda la provincia. Desde que se garantizó que todas las comunicaciones de la Provincia de Buenos Aires sean recibidas por la Línea 144 PBA, la cantidad de llamadas creció más de 160%.

Durante el año 2025, "se aumentó un 39% la cantidad de llamadas recibidas en relación con el período anual anterior", expresaron desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y agregaron: "Se incorporó un sistema de contingencia que permite sostener la atención aún ante situaciones que puedan interrumpir el servicio habitual".

A días de conmemorarse un nuevo 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense Estela Díaz encabezaron una jornada alusiva en el Teatro Argentino de La Plata junto a más de 2500 mujeres. “Estamos construyendo una verdadera política de Estado en cuestión de género para que nadie pueda destruirla", expresó Kicillof y agregó: "Tenemos el orgullo de mantener en funcionamiento el único Ministerio de las Mujeres de todo el país".

“El Gobierno nacional tiene una mirada absolutamente distinta negando estas desigualdades: cierra programas, desfinancia políticas y abandona a las mujeres con una actitud criminal”, remarcó el Gobernador y sintetizó: “En estos momentos críticos, donde se muestran señales claras de descomposición social, la Provincia tiene el papel de mantener viva la antorcha de los derechos y la esperanza para demostrar que no vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza”.

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde todos sus poderes, hay un compromiso y una convicción de construir cada vez más y mejor institucionalidad que cuide al pueblo bonaerense”, cerró la ministra Estela Díaz.

En el acto de conmemoración también se reconoció al "enorme camino de lucha y ejemplo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", según expresaron desde el Ministerio de Mujeres bonaerense y agregaron: "Memoria, Verdad y Justicia son nuestras banderas inclaudicables a 50 años de la última dictadura cívico militar".