Golpeó a una mujer en la cabeza, hirió a un policía y terminó detenido tras una pelea

Un hombre de 35 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado tras protagonizar disturbios y agredir a una mujer en la vía pública en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la noche en Santa Fe al 2400, cuando personal de la comisaría segunda fue avisado por el 911 ante un llamado que alertaba sobre una discusión entre varias personas en la vereda. En un primer momento, los efectivos dialogaron con un grupo de jóvenes y lograron que la situación se calmara.

Fue detenido por efectivos policiales

Minutos después, se registraron nuevos llamados por incidentes en el mismo lugar. Al regresar, transeúntes informaron que un hombre había golpeado a una mujer en la cabeza con un objeto contundente y luego se había retirado del lugar.

A pocas cuadras, en Falucho entre Santa Fe y Santiago del Estero, los policías localizaron a la víctima, una mujer de aproximadamente 60 años, que presentaba una lesión en la cabeza y señaló haber sido agredida dentro de una vivienda por un hombre que luego escapó.

Durante un rastrillaje por la zona, los efectivos dieron con el sospechoso, quien intentó darse a la fuga. En ese momento tomó un trozo de caño de gas de un contenedor cercano y se produjo un enfrentamiento con otro hombre, con golpes de puño y objetos contundentes.

Una policía debió ser atendida por personal médico tras sufrir mareos por un golpe

Los policías intervinieron para separar a los involucrados y evitar lesiones de mayor gravedad. Uno de ellos sufrió una herida en la cabeza y debió ser asistido por personal del SAME. El sospechoso fue finalmente aprehendido y los efectivos secuestraron el caño de gas utilizado durante el incidente. Durante el procedimiento, una policía fue trasladada a un centro de salud tras sufrir mareos luego de recibir un golpe.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso actuaciones por resistencia a la autoridad y el traslado del imputado a sede judicial.