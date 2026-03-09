Una muerte cada 33 horas: los datos de violencia de géneros que alarman a la Argentina en el primer trimestre del 2026

Luego de un 8 de marzo que cayó domingo, el paro y la movilización de mujeres repercutirá este lunes en todo el país. Gremios y sindicatos, en Mar del Plata y otras ciudades, adhirieron a la convocatoria del 8M y los argumentos siguen siendo los mismos: la violencia machista.

Según el colectivo Mumalá Mar del Plata, desde el 1 de enero al 8 de marzo se registraron 48 femi(ni)cidios en Argentina: una muerte cada 33 horas. "Es urgente restituir y priorizar recursos humanos y económicos. No es momento de recortes, es momento de salvar vidas", reclamaron.

En el reporte, le exigieron al Gobierno nacional la declaración de emergencia en violencia de género. "La violencia no es inevitable; es política", afirmaron.

Mumalá MDP en la marcha del 2023. Foto archivo.

"La eliminación de políticas públicas, los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional, generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias", sintetizaron en el testimonio publicado en las cuentas oficiales del movimiento.

Las estadísticas reflejadas por Mumalá cuentan 37 femicidios directos, 3 vinculados, 2 trans/travesticidio, 2 suicidios feminicidas y 4 feminicidios por narcotráfico/crimen organizado. Además, se registraron 183 intentos de femicidio: por cada mujer asesinada al menos otras cuatro estuvieron en riesgo inminente de muerte.