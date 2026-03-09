Una muerte cada 33 horas: los datos de violencia de géneros que alarman a la Argentina en el primer trimestre del 2026
Mumalá Mar del Plata publicó cifras que preocupan, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de un 8 de marzo que cayó domingo, el paro y la movilización de mujeres repercutirá este lunes en todo el país. Gremios y sindicatos, en Mar del Plata y otras ciudades, adhirieron a la convocatoria del 8M y los argumentos siguen siendo los mismos: la violencia machista.
Según el colectivo Mumalá Mar del Plata, desde el 1 de enero al 8 de marzo se registraron 48 femi(ni)cidios en Argentina: una muerte cada 33 horas. "Es urgente restituir y priorizar recursos humanos y económicos. No es momento de recortes, es momento de salvar vidas", reclamaron.
En el reporte, le exigieron al Gobierno nacional la declaración de emergencia en violencia de género. "La violencia no es inevitable; es política", afirmaron.
"La eliminación de políticas públicas, los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional, generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias", sintetizaron en el testimonio publicado en las cuentas oficiales del movimiento.
Las estadísticas reflejadas por Mumalá cuentan 37 femicidios directos, 3 vinculados, 2 trans/travesticidio, 2 suicidios feminicidas y 4 feminicidios por narcotráfico/crimen organizado. Además, se registraron 183 intentos de femicidio: por cada mujer asesinada al menos otras cuatro estuvieron en riesgo inminente de muerte.
