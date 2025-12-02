Trágico accidente en Chauvín: un hombre cayó por el hueco de un ascensor y murió

Un accidente fatal se registró este martes por la tarde en un edificio en construcción en la zona de Chuavín cuando un hombre de 37 años cayó por el hueco de un ascensor y murió.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el hecho se registró en un edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen al 4400, entre las calles Larrea y Azcuénaga, en el barrio San José de Mar del Plata.

En circunstancias que son materia de investigación, un hombre - se presume un operario -, cuyos datos personales no trascendieron, sufrió una caída de altura por el hueco de un ascensor cuando se ubicaba entre el tercer y cuarto piso del edificio en construcción.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se acercó al lugar y constató que la víctima se encontraba sin vida. Personal de Policía Científica y de la Secretaría de Obras del Municipio trabajó en el lugar.

En el caso tomó intervención el fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, quien ordenó imputar a dos arquitectos a cargo, de 33 y 35 años, en el marco de una causa por el delito de homicidio culposo.