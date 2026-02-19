Un hombre murió jugando al fútbol en un reconocido complejo: es el tercer caso en cuatro días

Un hombre de 51 años murió este miércoles por la noche en la ciudad de Córdoba tras sufrir una descompensación mientras disputaba un partido de fútbol amateur en un reconocido predio deportivo.

El fatal desenlace tuvo lugar alrededor de las 20 en un predio ubicado sobre avenida Ciudad de Valparaíso al 5800, en barrio Rocío del Sur. Un servicio de emergencias acudió al lugar y le practicó maniobras de reanimación durante varios minutos, pero finalmente los profesionales constataron un paro cardiorrespiratorio irreversible y confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Según replicó el medio ElDoce, Esta muerte se suma a otros dos hechos similares registrados en Córdoba en menos de una semana.

El martes por la noche, un hombre de 62 años falleció en Jesús María luego de descompensarse mientras jugaba un partido en un predio de canchas sintéticas. Según informó la Policía, el jugador se desvaneció durante el encuentro y fue asistido por un equipo médico que ya se encontraba en el lugar, aunque no lograron revertir el cuadro.

El domingo, en barrio Ituzaingó de la capital, un joven de 23 años perdió la vida en circunstancias parecidas. El partido había sido organizado por amigos y allegados para celebrar su cumpleaños.