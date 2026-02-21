Un joven de 28 años murió en Villa Gesell tras caer con su moto por un médano

La zona del siniestro y la intervención de los bomberos. (Foto minutog.com)

Fin de semana trágico en Villa Gesell con el deceso de un joven de 28 años que manejaba una moto por los médanos de la zona norte del distrito y cayó de violenta manera. La víctima, según señalan medios locales, iba sin casco.

El triste episodio tiene lugar en el marco del desarrolo de una nueva edición del Enduro del Verano, la carrera de cuatriciclos y motos más convocante de América que reúne en Villa Gesell a más de 1.300 pilotos en competencias y a miles de fanáticos de las motos.

Según lo detallado desde Villa Gesell, el conductor del rodado siniestrado se desplazaba sin elementos de protección cuando se encontró con un médano repentinamente cortado, lo que provocó la caída.

Aunque en primera instancia recibió asistencia por personal de bomberos en el lugar del hecho, después de eso el joven debió ser intubado por personal médico, que le administró adrenalina y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia hacia el hospital local.

Pese a los esfuerzos en el lugar, los especialistas no pudieron mantenerlo con vida y el equipo de emergencias y de salud ingresó con la víctima al nosocomio geselino ya sin signos vitales.

La fatal novedad ocurre apenas unos días después de que una joven volcara con un vehículo UTV también en los médanos de Villa Gesell y, en grave estado, fuera trasladada a Mar del Plata para concretar, recientemente, una nueva derivación a la ciudad de Buenos Aires.