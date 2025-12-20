Alerta por el consumo eléctrico: prevén una demanda aún mayor que la temporada anterior

Las altas temperaturas de los últimos veranos implicaron un enorme aumento de la demanda energética, tanto que Mar del Plata alcanzó durante 2025 su pico histórico de consumo. Esto implica un reto para el sistema eléctrico en general y para los consumidores en particular. De acuerdo a la secretaria de Energía María Tettamanti, esta temporada la demanda de potencia alcanzará picos de hasta 30.700 megawatts.

Sumado a esto, se oficializaron cambios en la segmentación de tarifas y los acuerdos contractuales con el mercado mayorista que impactarán directamente en las facturas domiciliarias. Dentro de este marco, el Gobierno nacional también planea avanzar en la reestructuración del sistema de subsidios a partir del 1º enero de 2026, por la cual una porción de los usuarios dejará de recibir el beneficio.

Brindaron consejos ante el aumento del consumo de energía eléctrica. Foto: archivo 0223.

Si bien el proyecto oficialista contempla una bonificación especial del 25% para la electricidad y el gas, esta se reducirá progresivamente hasta su eliminación total en diciembre del año próximo. De esta manera, especialistas indican que los incrementos en las boletas de ambos servicios podrían alcanzar hasta un 75%.

En este contexto, la adopción de hábitos de consumo eficientes y responsables se transforma en una estrategia fundamental. Tanto para evitar sobrecargas en el sistema como para disminuir los costos de las facturas domésticas. Es por esto que desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) compartieron una serie de consejos para optimizar al máximo el uso de la electricidad.

Apagar los dispositivos que no están en uso : los dispositivos en “stand by” pueden consumir hasta un 15% de energía en condiciones normales de funcionamiento.

: los dispositivos en “stand by” pueden consumir hasta un 15% de energía en condiciones normales de funcionamiento. Elegir dispositivos que tengan modo “ahorro de energía” : se recomienda adquirir computadoras, notebooks, impresoras y escáners con etiqueta "Energy Star", ya que tienen la capacidad de pasar a un estado de reposo.

: se recomienda adquirir computadoras, notebooks, impresoras y escáners con etiqueta "Energy Star", ya que tienen la capacidad de pasar a un estado de reposo. Aprovechar la luz solar : utilizar la iluminación solar el mayor tiempo posible y acondicionar los ambientes en este sentido: evitar que objetos bloqueen las ventanas, elegir cortinas que permitan el paso de la luz, ubicar mesas y escritorios en zonas iluminadas, etc.