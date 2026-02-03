"Debemos acostumbrarnos a la nueva forma de veranear": cómo les fue en enero a los balnearios y qué esperan de febrero

Los avances tecnológicos aceleraron los cambios sociales, la pandemia profundizó el rápido pasaje de un estado a otro de las sensaciones y costumbres y la información llega al instante, como cuántos grados harán mañana. Por otro lado, desde el crimen de Fernando Báez Sosa la lógica de grupos de jóvenes modificó el radar y marcó a Mar del Plata como destino principal para vacacionar. En lo económico, la crisis fue creciendo y las estadísticas lo reflejan. Si bien parecen cuestiones desconectadas, todas ellas contextualizan el verano que se vive en la temporada 2026.

Augusto Di Giovanni y la temporada de verano. Foto archivo de 0223.

Por eso, los patrones de antaño para recibir a los turistas y ofrecer a Mar del Plata como la ciudad del verano para los argentinos, sufrieron algunas modificaciones. "Debemos acostumbrarnos a la nueva forma de veranear", sentenció Augusto Dei Giovanni, dueño del B12 de Punta Mogotes. El empresario se alejó de las quejas y valoró el esfuerzo de operadores turísticos y clientes para que La Feliz continúe siendo la más elegida.

"Para nosotros enero duró como 45 días. Porque la ola de calor se adelantó en diciembre y no solo en nuestro balneario, en toda Mar del Plata, se vio muchísima gente. El balance es positivo", expresó en diálogo con 0223. "Vi muy bien al turismo en general, en todos los sectores. No sólo con los jóvenes: hay familias en las playas, en el teatro y en los recitales. Chapadmalal creció y consolidó a Mar del Plata como la ciudad número uno para veranear", declaró.

En cuanto a la plata y los gastos, consciente de la disminución del promedio del ticket de consumo de los turistas, añadió: "Tenemos que estar preparados para las decisiones de último momento. Antes que lo económico, la gente mira el clima. Por eso aumenta la circulación en los fines de semana y más todavía porque también salen los marplatenses en esos días".

El mismo tono y similar evaluación describió Nelson Díaz Aguirre, titular de la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra), quien dijo: "El balance de enero es positivo, tuvimos un mes creciente en reservas, entre el 70 y el 80 % de ocupación. Ayer tuvimos un muy buen comienzo de febrero. Esperemos que el clima nos acompañe y mantenga el pulso de enero".

Los balnearios de la Zona Norte. Foto 0223.

Entre los cambios, una tradición que caracteriza al B12

Históricamente, el balneario 12 recibió al ambiente del fútbol en sus pasillos y carpas. Cuando los campeonatos argentinos tenían su epicentro en Mar del Plata por el torneo de verano, jugadores activos, representantes, entrenadores y dirigentes hasta cerraban transferencias de malla y ojotas. "Van 39 años del balneario 12 relacionado con el fútbol y sin duda que es la playa por excelencia del fútbol argentino. No sólo por ser única en lo específico con el fútbol, sino por mantener una continuidad en el tiempo", dijo Augusto Di Giovanni.

Hablando de adaptación, en estos tiempos los purretes son fanáticos de la Selección. Los ídolos de los pibes son Messi, el Dibu, Scaloni. Hay una identificación con la celeste y blanca hasta superior que con los colores del propio club. El B12 armó una habitación adaptable a los tiempos del streaming y el canal AFA Estudio transmitió desde allí. En el ingreso del balneario hubo merchandising de la Selección Argentina y hasta el Chiqui Tapia disfrutó de los amenities del balneario: "Con la presencia de la Asociación del Fútbol Argentino, el balneario potenció su característica".

Por último, Augusto Di Giovanni, auguró un febrero similar. "Si se mantiene el clima, va a ser muy bueno con el plus del fin de semana de Carnaval. Nosotros mantenemos el precio y, pese a que nos afecte el comienzo tempranero de la escolaridad, hay una buena perspectiva".