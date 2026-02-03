"Nos parece una fantasmeada": el insólito despliegue policial en el barrio Ameghino por la manifestación de los vecinos

Los vecinos del barrio Ameghino se declararon en estado de alerta y anunciaron una movilización en la intersección de la avenida Luro y la Calle 240 para visibilizar el terror con el que conviven a diario. Insólitamente, un gran operativo policial se desplegó un día antes de la marcha: "Nos parece una fantasmeada para la foto", dijeron los vecinos.

"Hace 6 meses que no arreglan el semáforo de 240 y Luro. Los camiones vienen de la ruta a toda velocidad, están las aldeas infantiles, la escuela Belgrano, la iglesia mormona... Hicimos mil reclamos y nada", contó uno de los vecinos del barrio Ameghino a 0223.



Los delitos en el barrio ocurren "a cualquier hora" y la situación "se está poniendo muy brava", según comentó otra vecina a este medio. El punto cúlmine de la indignación fue cuando a una persona le robaron la moto y al intentar hacer la denuncia la policía le dijo "que no venían a este barrio porque les rompen los patrulleros".

Pese a los numerosos videos y pruebas de los asaltos que aportaron los vecinos, no consiguieron una respuesta acorde al problema. "No anda ni un patrullero", insistió la vecina. Por eso, todos juntos decidieron llevar su reclamo a las calles.

Lo insólito fue que un día antes de la movilización para visibilizar la ausencia policial en la zona, aparecieron más de 50 uniformados custodiando el barrio.