Lo que le faltaba: le hackearon la página web a San Lorenzo

Los dramas en San Lorenzo no paran. En un periodo turbulento, con el club inmerso en una acefalía que demuestra la disconformidad del socio, e incluso del dirigente, con el presidente Marcelo Moretti, durante la tarde del viernes hackearon la página web oficial del club.

Las modificaciones fueron realizadas en el título y la bajada de la misma, promocionando una casa de apuestas falsa en idioma tailandés. De todas formas, el hackeo abarcó únicamente los dos lugares mencionados, ya que los contenidos de la página, toda su información y su dominio no sufrieron alteraciones.

“Últimas tragamonedas con crédito gratis, ¡recíbelo tú mismo! Sitio web de tragamonedas directo, proveedor principal, API genuina” dice el título, mientras que la bajada indica “Todos los proveedores, sitios web directos, ¡diversión sin límites! ¡Sistema estable y seguro! Juega a las tragamonedas directamente sin agentes para mayor seguridad y confianza en cada apuesta. Pagos reales 100 % garantizados. Disfruta de una amplia variedad de juegos de tragamonedas”.

