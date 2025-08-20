La crisis en San Lorenzo se agudiza, Moretti avisó que vuelve y Lopardo lo definió: "Nunca vi un aparato como este"

Marcelo Moretti finalizó su licencia y volverá a ocupar su cargo como presidente de San Lorenzo después de estar alejado aproximadamente tres meses. Tras el grave video en el que se lo ve recibir dinero de la madre de un futbolista juvenil, envió un mail avisando que regresa. El que habló fue Julio Lopardo, que lo estaba reemplazando en el cargo y renunció.

El mandatario del club azulgrana fue escrachado en un video donde se lo vio aceptar una presunta coima para hacer debutar a juveniles en la Primera del club y desde entonces, de licencia, Julio Lopardo ejerció como presidente hasta su renuncia hace un día.

La noticia fue comunicada por correo electrónico y la primera medida que tomará Moretti será llevar a cabo una reunión con toda la Comisión Directiva para este lunes del club para abordar distintos temas a futuro. Sin embargo, los miembros de la oposición que conforman la Comisión Directiva aún no recibieron el mail por parte de la secretaría del club convocando a la reunión solicitada por el presidente, por lo que todavía no está confirmado el encuentro.

La palabra de Julio Lopardo

Julio Lopardo, ya expresidente de San Lorenzo, hizo declaraciones en Radio La Red sobre la vuelta de Marcelo Moretti al club. Dio a conocer que renunció al cargo de vicepresidente el lunes y sostuvo que desde un primer momento consideró que Moretti debía decidir entre renunciar o volver, porque mantener la situación era “imposible”. Según Lopardo, cuando Moretti se presentó en la sede quedó claro que su regreso estaba prácticamente asegurado.

Firmas y funciones: Lopardo señaló que a partir de la reincorporación Moretti puede firmar cheques y que el estatuto lo habilita automáticamente. Añadió una crítica personal: “Mirá que yo he visto aparatos en mi vida, pero es algo inédito lo de Marcelo. No lo he visto nunca”.

Reacción de los hinchas: Lopardo anticipó que la gente de San Lorenzo se manifestará. Recordó que en los últimos meses los partidos venían con gritos contra Moretti y la Comisión Directiva, y dijo: “La gente se va a expresar, pero solo espero que se exprese y punto”.

Presencia en la cancha y pedido final: Respecto a si Moretti asistirá a la cancha, Lopardo fue cauto: no cree que se presente pero aclaró que no puede hablar por él. Definió la situación como “una película de terror” y pidió que todo termine de la mejor manera: “Ya está, ahora vamos a ver qué resuelve la mayoría”.

Posibilidad de elecciones anticipadas: Sobre cambios institucionales, Lopardo señaló que las elecciones anticipadas son una posibilidad y que depende de la gobernabilidad: “No hay que ir sólo por el pedido de opositores, sino porque el gobierno no pueda seguir gobernando”. A su vez, afirmó que no se presentaría y que le hubiera gustado aportar más durante su gestión.

