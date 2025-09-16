La crisis institucional de San Lorenzo tocó fondo: qué pasó y cómo sigue

La cara de la crisis. El regreso de Moretti tuvo el final que todos pensaban, renuncias generalizadas y acefalía.

El bloque del vicepresidente segundo de San Lorenzo, Andrés Terzano, renunció a sus cargos en la dirigencia, el club entró en estado de acefalía y tendría elecciones anticipadas tras la salida de Marcelo Moretti como presidente. Terzano, junto a su bloque integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y el club entró en estado de acefalía, concretando la ida de Moretti como presidente.

La acefalía se da ya que quedaron menos de diez integrantes en la Comisión Directiva. Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas que podrían ser entre diciembre y marzo. El presidente saliente Moretti no asistió a la reunión directiva por cuestiones de seguridad que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain donde varios socios se congregaron a manifestar contra el retorno de Moretti al cargo.

Otro que tampoco estuvo presente fue el exmediocampista y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas. Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 1 y 2 del recinto ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”. Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

El vocal oficialista Christian Evangelista se acercó a los socios para confirmar la acefalía y estos ingresaron al estadio donde habló el secretario saliente Martín Cigna, el cual denunció en los últimos días la falsificación de su firma, que anunció oficialmente el estado acefalo. "A partir de ahora la asamblea será el organo encargado de establecer los procedimientos que le permitan la continuidad institucional a San Lorenzo. No es fácil lograr la acefalía, llegamos con lo justo. Hasta el día de hoy estuvimos conversando para dar la mejor salida institucional” comunicó Cigna. Además, el secretario saliente aseguró que la acefalía “es el fracaso de una gestión” y “por responsabilidad principal del ex presidente Marcelo Moretti, hoy San Lorenzo está como está”.

Las renuncias que provocaron la acefalía del club de Boedo fueron la de Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Javier Allievi, Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy, Pablo García lago, Belén Lugones, Marcelo Culotta, Agustina Nordenstrom, Leonardo Virardi y el ya nombrado Cigna.

¿Cómo continua la situación?

Tras las renuncias masivas, La Asamblea convocará una reunión extraordinaria y llamará a elecciones en el plazo de 90 o 120 días, se especula que podrían llevarse a cabo en diciembre o principios de 2026.

