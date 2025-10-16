Escándalo en San Lorenzo: el ex jefe de prensa huyó del país tras una millonaria estafa

José Brunego, quien había asumido como jefe de prensa del club hace apenas un mes, abandonó el país luego de ser denunciado por estafar a más de 20 personas, incluyendo jugadores y empleados del Ciclón.

Un verdadero escándalo sacude a San Lorenzo de Almagro. Según información publicada por San Lorenzo TV, José Brunengo, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de prensa del club, abandonó el país tras ser acusado de estafar a más de 20 personas por una suma superior al millón seiscientos mil dólares. La noticia generó conmoción tanto en Boedo como en el ambiente del fútbol argentino. Esta situación se dio a conocer en este momento en el que el "Ciclón" está al borde de la quiebra institucional por lo que claramente el club de Boedo está atravesando uno de los peores momentos de su historia.

Brunengo, que había asumido su cargo en septiembre de este año y fue presentado oficialmente junto a la llegada de Walter Perazzo, habría aprovechado su posición para generar vínculos dentro y fuera del club. Entre los damnificados se encuentra el Pájaro Marín, jugador del equipo de básquet del Ciclón, a quien Brunengo habría convencido de invertir en un supuesto emprendimiento de indumentaria, prometiéndole ganancias futuras a cambio de una importante suma de dinero.

La investigación señala que el 19 de septiembre a las 6:05 de la mañana, el ex jefe de prensa abandonó el país sin rumbo conocido, dejando un tendal de víctimas y deudas impagas. Entre los más de 20 afectados figuran empleados del club, empresarios, allegados y hasta su propia pareja. La cifra total de lo sustraído superaría el millón y medio de dólares, según las primeras estimaciones.

Desde el club informaron que Brunengo fue inmediatamente desafectado de su cargo una vez conocida la situación, aunque su paso por San Lorenzo fue breve. La dirigencia se mostró sorprendida por el hecho, ya que el ex vocero había presentado una imagen de empresario exitoso y profesional de confianza, algo que ahora quedó completamente desmentido.

El ex jefe de prensa se presentaba como dueño de múltiples empresas y utilizaba esa fachada para sostener su engaño. De acuerdo a las denuncias, vendía IVA trucho a precios exorbitantes, solicitaba dinero en moneda extranjera y simulaba negocios inexistentes. También habría estafado a la empresa de viajes Flechabus, quedándose con una cantidad importante de cheques.

Por estas horas, tanto las autoridades de San Lorenzo como las víctimas de las estafas evalúan las acciones legales a seguir, mientras se intenta dar con el paradero de Brunego. El caso ya está en manos de la justicia, que busca determinar cómo logró fugarse del país y rastrear los fondos sustraídos. En Boedo, el golpe fue duro: un episodio insólito que mezcla engaños, promesas falsas y un daño económico que todavía se está calculando.