Detienen a acusado por tentativa de homicidio cuando se fue a atender al hospital porque lo balearon

Un hombre de 25 años que tenía un pedido de captura activo por tentativa de homicidio desde hace más de un año fue detenido en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) al que había ingresado el lunes pasado con una herida de arma de fuego.

Autoridades policiales confirmaron que el sujeto ingresó a la guardia del Higa el lunes con una herida de arma de fuego en la zona del hombro y manifestó que había sido víctima de un robo por parte de dos personas armadas. Sin embargo, durante el avance de la investigación se detectaron inconsistencias en su relato, como la falta de precisión sobre el lugar del hecho, ausencia de testigos y escasos datos aportados, lo que motivó profundizar las averiguaciones.

Finalmente, se determinó que el hecho denunciado no habría ocurrido en la forma indicada y que la entidad aportada no era la suya: al lograr la correcta confirmaron que era la persona buscada desde febrero del año pasado en el marco de una casa por tentativa de homicidio, a requerimiento del Juzgado de Garantías N.º 3.

La fiscal Romina Díaz, a cargo de la causa original, dispuso la inmediata detención del imputado y su traslado a Tribunales para prestar declaración por el ataque cometido en febrero de 2025 en un domicilio de calle Paula Albarracin al 3300. Allí, tras un primer conflicto con allegados, se retiró del lugar profiriendo amenazas y minutos después regresó y efectuó varios disparos dirigidos hacia una de las personas presentes.

El detenido registra antecedentes por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego cometidos entre 2019 y 2020.