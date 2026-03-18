Dolorosa pérdida en la comunidad universitaria: "Fue un ejemplo de resiliencia"

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata comunicó con mucho pesar el fallecimiento de una empleada administrativa.

A través de sus redes sociales, despidieron a Marcela Musi administrativa del Laboratorio de Idiomas y responsable en Docencia y Estudiantes de la casa de estudios.

Mamá de Julián y Sofía; Graduada en Ciencias Económicas, desde el inicio desarrolló su carrera como administrativa en el Laboratorio de idiomas de nuestra Facultad de Humanidades.

Adriana Cortes, directora del departamento, expresó: "Fue para sus compañeras y compañeros un ejemplo de resiliencia. Nunca dejó de sonreír ni de tener una palabra tierna con docentes, estudiantes y compañeros y, además, de tener un oído atento; tampoco se permitía abandonar sus responsabilidades", concluyó.