Dolorosa pérdida en la comunidad universitaria: "Fue un ejemplo de resiliencia"
La noticia fue comunicada a través de redes sociales. Desde el Laboratorio de Idiomas de la UNMdP lamentaron su pérdida.
Por Redacción 0223
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La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata comunicó con mucho pesar el fallecimiento de una empleada administrativa.
A través de sus redes sociales, despidieron a Marcela Musi administrativa del Laboratorio de Idiomas y responsable en Docencia y Estudiantes de la casa de estudios.
Mamá de Julián y Sofía; Graduada en Ciencias Económicas, desde el inicio desarrolló su carrera como administrativa en el Laboratorio de idiomas de nuestra Facultad de Humanidades.
Adriana Cortes, directora del departamento, expresó: "Fue para sus compañeras y compañeros un ejemplo de resiliencia. Nunca dejó de sonreír ni de tener una palabra tierna con docentes, estudiantes y compañeros y, además, de tener un oído atento; tampoco se permitía abandonar sus responsabilidades", concluyó.
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