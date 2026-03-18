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Dolorosa pérdida en la comunidad universitaria: "Fue un ejemplo de resiliencia"

La noticia fue comunicada a través de redes sociales. Desde el Laboratorio de Idiomas de la UNMdP lamentaron su pérdida.

La noticia fue comunicada a través de redes sociales

18 de Marzo de 2026 15:50

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata comunicó con mucho pesar el fallecimiento de una empleada administrativa. 

A través de sus redes sociales, despidieron a Marcela Musi administrativa del Laboratorio de Idiomas y responsable en Docencia y Estudiantes de la casa de estudios. 

Mamá de Julián y Sofía; Graduada en Ciencias Económicas, desde el inicio desarrolló su carrera como administrativa en el Laboratorio de idiomas de nuestra Facultad de Humanidades.

 

Adriana Cortes, directora del departamento, expresó: "Fue para sus compañeras y compañeros un ejemplo de resiliencia. Nunca dejó de sonreír ni de tener una palabra tierna con docentes, estudiantes y compañeros y, además, de tener un oído atento; tampoco se permitía abandonar sus responsabilidades", concluyó.

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