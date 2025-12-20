Tenía un pedido de captura hace dos semanas: cayó “El Bube”

Un sujeto de 20 años sobre quien pesaba un pedido de captura desde hace un par de semanas fue aprehendido este sábado por personal policial en el barrio Sarmiento y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Autoridades policiales confirmaron la detención de “El Bube” poco después del mediodía por parte de los oficiales que hacían tareas de prevención en inmediaciones de la calle Malvinas y Luro.

Según indicaron, “El Bube” estaba en situación de calle y además de la causa por robo agravado por efracción por la que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 pidió su detención, es investigado por otros hechos en la vía pública, especialmente rotura de autos.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta, las autoridades judiciales ordenaron su traslado a la alcaidía penitenciaria de Batán.