Discutió por un pasaje en la terminal y descubrieron que tenía pedido de captura

Personal del Destacamento Ferroautomotora Norte aprehendió este sábado a un hombre de 32 años sobre quien pesaba un pedido de captura luego de mantener una discusión por la venta de un pasaje.

El sujeto exhibió un documento que no era el suyo cuando los oficiales llegaron a la boletería y tras una correcta identificación se estableció que tenía un pedido de captura activo desde hace casi tres semanas.

"El pedido solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 es por un incidente en la morigeración de pena por abuso sexual simple, encubrimiento y robo agravado", contaron autoridades policiales.

Desde el Juzgado suspendieron la libertad asistida del hombre y ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°15 de Batán.