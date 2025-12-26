Tenía doble pedido de captura y lo atraparon en un control

Un hombre de 34 años sobre quien pesaban dos pedidos de captura activa fue aprehendido el viernes a la tarde por personal policial durante una orden de servicio de rutina en el barrio Peralta Ramos Oeste y quedó alojado en la alcaidía penitenciaria de Batán.

Fue personal del Gabinete de Homicidios de la DDI el que en cumplimiento de una orden de servicio por prevención de delitos de automotores interceptó el auto Peugeot 208 en inmediaciones de la Diagonal Canosa e Irala.

Al identificar al conductor descubrieron que tenía un pedido de captura en una causa por robo agravado y lesiones y otro por lesiones agravadas, por lo que fue aprehendido. Si bien el rodado no registraba impedimento legal alguno, ante la falta de documentación fue secuestrado por personal municipal

Tiene 34 años.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 y el Juzgado de Garantías N°4 solicitaron el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.