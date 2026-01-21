Lo buscaban hace más de un año y lo detuvieron en la calle

Un hombre de 32 años sobre el que pesaba un pedido de captura activo desde diciembre de 2024 a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal N°1 fue aprehendido este miércoles por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI el que interceptó en Bouchard al 11.300 al sujeto sobre el que pesaba la captura activa luego de revocarse la ejecución del régimen de salidas transitorias y régimen abierto.

“Es por una causa por robo agravado por las lesiones graves resultantes, encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil, y robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”, informaron autoridades policiales.

Una vez cumplidos los recaudos legales de rigor el sujeto fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.