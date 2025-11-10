Tenía pedido de captura y lo atraparon cuando se juntó a tomar en Plaza Rocha

Un sujeto de 19 años sobre quien pesaba un pedido de captura en una causa por robo agravado fue aprehendido el domingo a la noche por personal policial tras un llamado al 911 y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Personal de la comisaría primera llegó a la zona de San Martin entre 14 de Julio y 20 de Septiembre donde identificaron a las personas que estaban bebiendo en el lugar y descubrieron que uno de ellos era buscado por pedido del Tribunal Oral en lo Criminal N°4.

El joven, que además registra otros procesos penales previos por hurto, era buscado desde el 29 de octubre pasado en una causa por Robo agravado en poblado y en banda.

Tiene 19 años.

Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.