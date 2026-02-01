Nuevo barrio bajo alerta por inseguridad: cortarán una importante avenida para manifestarse

El asalto de dos motochorros armados a un hombre en el barrio Ameghino.

Tal como ocurrió en San Carlos, los residentes del barrio Ameghino se declararon en estado de alerta y anunciaron que este miércoles a las 18 cortarán la intersección de la avenida Luro y Calle 234 para visibilizar el terror con el que conviven a diario.

La paciencia de los frentistas se agotó ante la seguidilla de robos violentos y la ausencia policial. Según relató una vecina a 0223, los delitos ocurren "a cualquier hora" y la situación "se está poniendo muy brava".

El punto máximo de indignación llegó este sábado, cuando a un vecino le robaron la moto: al intentar hacer la denuncia e indicar dónde estaba su rodado, la respuesta fue indignante. "Le dijeron que no iban porque les rompen los patrulleros", aseguró la mujer.

La impunidad de los delincuentes, que según denuncian se mueven en grupos de tres o cuatro motos sin distinguir si las víctimas son niños o adultos, quedó registrada en un video reciente.

En las imágenes se observa el momento en que dos motochorros armados persiguen y acorralan a un hombre para sustraerle la mochila y el celular, mientras los testigos intentan ahuyentarlos a los gritos.

El mensaje compartido por los vecinos.

A pesar de que aportaron numerosos videos y pruebas de los asaltos, no consiguen respuesta. "No anda ni un patrullero", insistió. Ante este panorama, los vecinos decidieron que la única forma de ser escuchados es trasladar el reclamo directamente a la calle, exigiendo que las autoridades recuperen el control de la zona.