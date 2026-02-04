"Hoy no apareció ni uno": los vecinos del barrio Ameghino se manifestaron tras el desmesurado despliegue de Prefectura

Finalmente, los vecinos del barrio Ameghino se movilizaron en la intersección de la avenida Luro y la Calle 240 para visibilizar los hechos de inseguridad que viven de manera cotidiana y realizar un reclamo preciso: la presencia de Prefectura en la zona.

Según los testimonios de los vecinos, están cansados de protagonizar episodios de violencia en el barrio "a cualquier hora del día". Una vecina, en medio de la manifestación, contó a 0223 que no les interesa que la Policía recorra las calles con patrulleros: "Queremos a Prefectura".

El martes, apenas después del anuncio de los vecinos sobre la movilización que iban a desarrollar el miércoles para subrayar la situación de emergencia que están viviendo, un desmesurado operativo de Prefectura se hizo presente en el barrio, con más de 50 efectivos de las fuerzas de seguridad. "Se retiraron a las 22 y hoy supuestamente iban a volver, pero todavía no vino nadie", aportó la vecina.

"Fue circo para la foto", dijo un vecino sobre el operativo de las fuerzas que se presentó durante la jornada del martes. Sin embargo, una mujer expresó: "No nos importa nada ya, la policía no nos da bolilla, queremos a la Prefectura en el barrio". La indignación con la policía está asociada en gran parte al relato de un vecino de la zona, al que despacharon de la comisaría hace poco tiempo tras intentar hacer la denuncia del robo de su moto: "Ahí no vamos porque nos rompen los patrulleros".

La manifestación de los vecinos del barrio Ameghino

Más de 70 vecinos se autoconvocaron para hacer escuchar su reclamo en una de las arterias principales del Ameghino: "Basta de robos", decían sus carteles. "Estamos pidiendo seguridad por el barrio, pero es seguridad para todos", sintetizó una vecina, que tiene un comercio en la zona.

Tras la numerosa convocatoria, los vecinos esperan respuestas contundentes del Municipio para que la presencia de las fuerzas de seguridad en el barrio se convierta en una realidad. "Ya no se puede vivir de esta manera", cerraron con resignación.