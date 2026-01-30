Tiraban piedras con una gomera a las casas, un vecino les reclamó y lo noquearon de un cascotazo

Vecinos del barrio Santa Celina reclaman mayor presencia policial luego de detectarse varios hechos de inseguridad a toda hora del día y que terminaron este jueves con un hombre noqueado por un cascotazo.

Este jueves a las 18.30 un hombre fue alcanzado por un proyectil y sufrió severas heridas. “Son un grupo de pibes que andan merodeando siempre el barrio. El otro día estaban tirando piedras a las casas con una gomera y salió un vecino para reclamarles. Y ahí nomás, le dispararon con la gomera un piedrazo y lo dejaron en el piso”, contó a 0223 una habitante de la zona.

Inmediatamente la gente salió de sus casas y fue a socorrerlo. “Pobre hombre, quedó tirado en el piso. Estaba casi desmayado porque le pegaron con las piedras. Solo fue a decirles que no tiren a las casas”, expresó otro vecino.

El momento en que uno de los jóvenes tira una piedra con la gomera.

Pero el hecho, lamentan, no es aislado y es uno más de los tantos episodios de inseguridad que viven a diario. “Siempre andan en grupitos. Y sabemos que roban en los domicilios, o a los autos que están estacionados… Y nadie les puede decir nada. Cuando los denunciamos, la policía muchos veces no vienen o simplemente no los ven”, lamentó otra mujer de la zona.