Tiraban piedras con una gomera a las casas, un vecino les reclamó y lo noquearon de un cascotazo
Sucedió en un barrio del oeste marplatense. Los habitantes de la zona reclaman mayor presencia policial porque este tipo de hechos se repiten.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Vecinos del barrio Santa Celina reclaman mayor presencia policial luego de detectarse varios hechos de inseguridad a toda hora del día y que terminaron este jueves con un hombre noqueado por un cascotazo.
Este jueves a las 18.30 un hombre fue alcanzado por un proyectil y sufrió severas heridas. “Son un grupo de pibes que andan merodeando siempre el barrio. El otro día estaban tirando piedras a las casas con una gomera y salió un vecino para reclamarles. Y ahí nomás, le dispararon con la gomera un piedrazo y lo dejaron en el piso”, contó a 0223 una habitante de la zona.
Inmediatamente la gente salió de sus casas y fue a socorrerlo. “Pobre hombre, quedó tirado en el piso. Estaba casi desmayado porque le pegaron con las piedras. Solo fue a decirles que no tiren a las casas”, expresó otro vecino.
Pero el hecho, lamentan, no es aislado y es uno más de los tantos episodios de inseguridad que viven a diario. “Siempre andan en grupitos. Y sabemos que roban en los domicilios, o a los autos que están estacionados… Y nadie les puede decir nada. Cuando los denunciamos, la policía muchos veces no vienen o simplemente no los ven”, lamentó otra mujer de la zona.
Leé también
Temas
Lo más
leído