Arreglaba celulares en un taller sin habilitar: tenía un par bloqueados por robo

La denuncia por el robo de un iPhone que se radicó el martes y la posterior geolocalización del mismo permitió inspeccionar un taller de arreglo céntrico donde secuestraron 19 equipos, incluyendo un par que estaban bloqueados por robo, hurto o extravío.

Fue personal de la comisaría primera y de Inspección General municipal el que llegó al establecimiento ubicado en calle Moreno entre Corrientes y Entre Ríos.

El encargado del local, de 34 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de encubrimiento por los 19 celulares secuestrados.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de la misma y la posterior libertad del imputado.