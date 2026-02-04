SUPLEMENTOS
Encubrimiento

Arreglaba celulares en un taller sin habilitar: tenía un par bloqueados por robo

El local funcionaba en pleno centro de Mar del Plata. Todo se descubrió porque se activó un iPhone sustraído el martes.

Los celulares fueron recuperados.

4 de Febrero de 2026 09:49

Por Redacción 0223

La denuncia por el robo de un iPhone que se radicó el martes y la posterior geolocalización del mismo permitió inspeccionar un taller de arreglo céntrico donde secuestraron 19 equipos, incluyendo un par que estaban bloqueados por robo, hurto o extravío.

Fue personal de la comisaría primera y de Inspección General municipal el que llegó al establecimiento ubicado en calle Moreno entre Corrientes y Entre Ríos.

 El encargado del local, de 34 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de encubrimiento por los 19 celulares secuestrados.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de la misma y la posterior libertad del imputado.

 

