Arreglaba celulares en un taller sin habilitar: tenía un par bloqueados por robo
El local funcionaba en pleno centro de Mar del Plata. Todo se descubrió porque se activó un iPhone sustraído el martes.
4 de Febrero de 2026 09:49
Por Redacción 0223
PARA 0223
La denuncia por el robo de un iPhone que se radicó el martes y la posterior geolocalización del mismo permitió inspeccionar un taller de arreglo céntrico donde secuestraron 19 equipos, incluyendo un par que estaban bloqueados por robo, hurto o extravío.
Fue personal de la comisaría primera y de Inspección General municipal el que llegó al establecimiento ubicado en calle Moreno entre Corrientes y Entre Ríos.
El encargado del local, de 34 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de encubrimiento por los 19 celulares secuestrados.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de la misma y la posterior libertad del imputado.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar