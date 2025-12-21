Cómo se preparan los vendedores ambulantes para trabajar en las playas de Mar del Plata

En contraposición a lo que propone ideológicamente el Gobierno Nacional, algunos empresarios protegen sus espacios privados dialogando directamente con el sindicato. "Mogotes, Playa Grande y Las Toscas son ejemplos de nuestra gestión y hay diferencias en las playas que está el sindicato, y las que no. Hasta los concesionarios están solicitando nuestra presencia", le dijo a 0223 Walter Rivero, el delegado regional de Sivara (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina).

No es propio de esta política en particular el crecimiento de la venta ambulante, aunque se haya disparado en los últimos tiempos. Si retrocedemos al 2018, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ya había revelado el dato de que 124 mil vendedores ambulantes se distribuían por todo el país, con 490 ferias tipo "la salada" (dixit) ubicadas en 500 ciudades diferentes.

La pandemia profundizó el cambio: si bien las recomendaciones sanitarias no lo permitían, tampoco el trabajador que vive al día podía quedarse quieto. Algunos con la ayuda de las herramientas digitales y muchos otros obligados a buscar el mango en la calle, aumentaron la masa de los vendedores ambulantes en el país.

Y, como suele suceder en las crisis económicas de los países latinoamericanos, durante el Gobierno de Javier Milei el trabajo registrado se precarizó y los laburantes vieron mejores opciones en la venta ambulante. "El problema es que no hay una ordenanza que legalice a los trabajadores de la calle. Entonces, siempre estamos mediando con el Municipio. Queremos crear oportunidades y no afectar a los locales", puntualizó el delegado Walter Rivero sobre la situación en Mar del Plata.

Los desafíos de un sindicato que simpatizaría

En junio y octubre del 2024, este medio publicó la información que brindaba Sivara: "Aumentaron los vendedores ambulantes porque el país está en quiebra". Pero unos meses más tarde, el Presidente de la Nación recogió el guante y hasta se lo puso. Javier Milei, en enero del 2025, compartió un video felicitando a los pancheros, pochocleros y demás trabajadores que retrataban el éxito de la temporada, comentando que hacían 500 mil pesos por día. Le servía porque demostraba el "éxito" de Mar del Plata (Argentina) contra Brasil, en el medio de la disputa por los precios de un destino y el otro, y también porque demostraba la libertad de los trabajadores para ganar su dinero. Como dato de color, el primero de los laburantes sale con la gorra del sindicato.

En la previa de la temporada de verano 2026, con la reforma laboral como tema central de debate en los sindicatos de la Argentina, sus referentes piensan que además de perjudicar los derechos de los trabajadores para beneficiar al empresariado, van por la destrucción de las organizaciones. Milei quiere justificar la "modernización" porque hay nuevas formas de trabajar. ¿Se refiere a una actividad como la venta ambulante o eso retrata el fracaso de su plan económico? ¿Valorará los espacios emergentes que contemplan la organización de los trabajadores?

Los vendedores ambulantes están preocupados por su realidad económica y las condiciones que puedan garantizarle la dignidad del trabajo. Por eso concurrieron a la votación en el sindicato y Sivara les propone el marco de acción de cara a una temporada de verano que promete tener a muchos, marplatenses y turistas, laburando en las playas.

"Tenemos trabajo y estamos dispuestos a enfrentarlo"

Más allá de las ideologías y posicionamientos políticos, Walter Rivero sabe que su compromiso es con los vendedores ambulantes. "Mi responsabilidad es velar por los compañeros, tanto los que trabajan en temporada, en las playas, como los de todo el año", aclara.

De hecho, la organización Ambulantes por la Economía Regional (Aper) informó que en Capital Federal los trabadores ambulantes crecieron un 60%. Mar del Plata, también aumenta sus cifras. "Estamos en diálogo constante con muchos espacios, como la Feria Rocha. En verano se van a armar más ferias. Tenemos mucho trabajo y estamos dispuestos a enfrentarlo", afirmó el delegado regional.

Por último, valoró la respuesta de los empresarios que se involucran en los acuerdos. "Como sindicato mediamos entre los concesionarios y los trabajadores. Tratamos de mejorar las condiciones laborales y que se puedan llevar a cabo las jornadas de trabajo en orden", concluyó Walter Rivero.