Vendedores ambulantes en crisis por una primera quincena "muy pobre y lamentable": de 120 a 40 mil pesos diarios

A su modo de ver, la ciudad transitó un "enero muy flojo, con poca gente y poco turismo".

A pesar de que el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) anunció que el fin de semana pasado la ocupación llegó al 80%, el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) advirtió por un comienzo de año "de flojo para abajo" y comentó que de 120 mil pesos diarios pasaron a juntar entre $30.000 y $40.000.

Según el balance que realizó el secretario general del gremio, Walter Rivero, en diálogo con Extra, la radio de 0223, "esta primera quincena fue muy pobre y lamentable", a pesar de las "buenas expectativas" iniciales debido a que "en diciembre se trabajó algo", comparado a un "enero muy flojo, con poca gente y poco turismo".

En retrospectiva, consideró que el mal tiempo les "jugó una mala pasada", provocando que los primeros quince días del año "fuesen de flojos para abajo", aunque remarcó que la segunda "es la mejor de la temporada, donde mayor cantidad de público viene", y además el cambio del clima parece estar "acompañando un poco".

Las ventas del verano son de vital importancia para el sector, que luego repunta en los fines de semana largos.

Por esos motivos, añadió que mantienen "buenas expectativas" de cara al inicio de la segunda quincena, recordando que en años pasados "la primera quincena fue mala y después levantó" a nivel de afluencia turística y ventas.

Al mismo tiempo, el referente gremial precisó que registraron "una cantidad importante de ventas menos" y amplió: "Un compañero me comentaba que el año pasado en un una jornada de trabajo ganaba 120.000 pesos y podía ahorrar, y hoy se está llevando entre 30 y 40 mil y vive al día. Esa es la realidad que vivimos".

En ese desalentador panorama, aclaró que los vendedores ambulantes "necesitan de la temporada para reforzarse en el invierno, que es muy crudo en Mar del Plata", ya que en este período "se abren muchas posibilidades con el trabajo en las playas", por lo que aseguró que les "preocupa mucho" este presente.

Por último, el líder de Sivara también contempló que "a raíz del crecimiento de la desocupación, aumenta la cantidad de vendedores ambulantes, produciendo al mismo tiempo que las ventas disminuyan o se repartan".