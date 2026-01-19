Guerra contra los vendedores ambulantes: "Plaza Rocha está prácticamente tomada"

La Plaza Rocha es escenario de una de las ferias más concurridas y polémicas de la ciudad. Foto archivo 0223.

En el marco de una temporada donde los vendedores ambulantes lograron organizarse y ordenarse, y tuvieron su primera elección como gremio, vuelve a surgir otro conflicto que parece no tener fin: el estado de la feria de Plaza Rocha

En las últimas semanas, comerciantes de la zona enviaron a 0223 quejas e imágenes mostrando cómo aumentó la cantidad de gente que recorre la feria y, así también, su oferta. "No se puede seguir así porque esto es un descontrol total. Sabemos que los tienen censados pero acá son muchos más de los que dicen ahora en verano", reclamó Carlos.

Comerciantes piden que se regulen las mercancías que allí se venden. Foto: archivo de 0223.

A la par, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) volvieron a encender la polémica por la venta ambulante en Mar del Plata y advirtieron que la situación “se agrava año tras año”, con especial preocupación por lo que ocurre en la plaza, un espacio público que (según denuncian) hoy resulta prácticamente inutilizable para los vecinos.

“Este es un planteo histórico que venimos haciendo. La venta ambulante prolifera cada vez más y ya no se trata de vendedores ocasionales, sino de puestos fijos, con horarios, organización y estructuras permanentes”, señalaron desde la entidad en diálogo con Extra (102.1) y remarcaron que incluso se observan estas situaciones en la misma cuadra de la sede de UCIP, sobre la avenida Luro.

En la plaza se ofrece todo tipo de objetos y precios.

Desde la entidad empresaria insistieron en que no se trata de trabajadores independientes sino de un sistema de explotación: “Es gente vulnerable que cumple horarios, trabaja todo el día sin condiciones dignas y vende productos que claramente no son artesanales. Medias, juguetes, calculadoras, mercadería importada que entra por circuitos ilegales, con un capitalista detrás que se queda con la ganancia”.

Plaza Rocha, en el centro del conflicto

Uno de los puntos más críticos señalados fue Plaza Rocha, donde (indican) la ocupación es casi total. “Es una plaza que está prácticamente tomada. Los vecinos sufren muchísimo lo que sucede ahí”, afirmó el titular de UCIP, Blas Taladrid, quien advirtió que en el lugar se concentran más de 500 personas sin acceso a baños, lo que genera situaciones extremas: “Hacen sus necesidades en los halls de los edificios linderos. Los vecinos nos denunciaron también problemas vinculados al consumo de drogas”.

Además, señaló la existencia de estructuras organizadas dentro del espacio público, como oficinas de un sindicato de vendedores ambulantes, alquiler de tablones y una red de protección que dificulta cualquier intento de ordenamiento. “Hay gente que alquila puestos, hay protección, hay organización. Es un tema muchísimo más complejo de lo que muchas veces se quiere mostrar”, subrayó.

La Plaza Rocha es escenario de una de las ferias más concurridas y polémicas de la ciudad. Foto archivo 0223.

El reclamo no apunta solo al perjuicio económico para los comerciantes formales, sino también al deterioro del barrio y la vida cotidiana de los vecinos. “No es solo que los comerciantes no pueden competir o abrir sus negocios. Hay vecinos que ya no pueden usar la plaza, propiedades que perdieron valor, gente que vive en una situación de desprotección total”, advirtieron.

Además, las denuncias y la indignación no se limitan a los comercios de la zona de San Juan, sino que atraviesa a todo el barrio: "Entendemos que tienen que subsistir pero hay gente que está siendo explotada".