Intensifican controles a vendedores ambulantes por denuncias de comerciantes y advierten que hay muchos "golondrina"

Luego de una semana donde las ferias fueron noticia por un aberrante hecho, el foco pasa por otro lado en lo que respecta al control de los productos comercializados en la vía pública, lo que se intensifica antes de la temporada de verano.

"Hay que identificar a los golondrinas que vienen de otros lados y no tienen nada que ver con Mar del Plata", le dijo Marcelo Cardoso, subsecretario de Inspección General, a 0223.

El reclamo de los comerciantes por competencia desleal

Según explicó el funcionario municipal, los comerciantes denuncian la situación debido a que los productos que se ofrecen en la vía pública con vendedores ambulantes son similares a los que se exhiben en negocios registrados. "Venden la misma mercadería y no deberían estar. Es un tema recurrente", agregó Cardoso.

Esta semana, el personal de Inspección General junto a la policía llevaron a cabo diversos controles en la avenida Luro desde la calle Jujuy hasta La Rioja, y desde Belgrano hasta 25 de mayo por la avenida Independencia. "El miércoles y jueves hicimos recorridas y el fin de semana vamos a hacer más", adelantó el funcionario.

Los riesgos de los productos comercializados

Marcelo Cardoso argumentó con un ejemplo el peligro que refiere la venta de determinados productos. "Trabajamos con el colegio de ópticos de la provincia por la venta de lentes truchos. Son de los productos que más encontramos y hacen muy mal a la vista. Son los que más venden".

Por último, y ante la pregunta sobre el verano con la llegada de nuevos puesteros, aclaró que van a aumentar los controles durante la temporada con respecto a los del año pasado ya que los resultados de las inspecciones del útimo verano fueron muy buenas y redujeron la cantidad de vendedores ilegales.