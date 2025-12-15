Histórico: los vendedores ambulantes se organizaron y votaron por primera vez en su sindicato

No paraba de llegar gente y acumularse personas en la sede local del Sivara (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina). Previo al verano, bien podría tratarse de una búsqueda laboral en el contexto de crisis que atraviesa el país. Pero si bien la noticia incluía a los trabajadores, pasaba por otro lado.

El sindicato de los vendedores ambulantes celebró su histórica primera elección. "Asistió muchísima gente. Por suerte vinieron temprano. Fue todo ágil y la gente desconcentró contenta", le dijo a 0223 Walter Rivero, el referente de Mar del Plata.

Los vendedores ambulantes se organizaron en todo el país y en la ciudad también. Un punto estratégico para la actividad, con un pico bien marcado en lo alto fue debatido: la temporada de verano. En esos meses el sindicato toma un rol cada vez más protagónico y por eso era necesario que las elecciones se desarrollaran con tiempo de antelación.

Hoy los trabajadores locales festejaron la organización y el acompañamiento. "Estamos con lista única, una lista de unidad", expresó Walter Rivero en cuanto a la elección del delegado regional.

No obstante, los comicios se llevaron a cabo en medio de las elecciones nacionales del sindicado de vendedores ambulantes que eligió a sus representantes en todo el país. De esta manera, buscan alcanzar una organización en sus actividades y una legitimidad en las autoridades que tomarán las riendas del gremio.