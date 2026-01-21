Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del miércoles 21 de enero

El sorteo número 3341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero puso en juego esta noche un pozo de más de 12.200 millones de pesos, con más de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 5.617 mil millones de pesos. Los números que salieron fueron: 11 - 17- 31 - 18 - 14 - 08. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.048 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 42 - 01 - 20 - 32 - 07 - 21. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 21 de enero

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 5.047 mil millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 35 - 37 - 43 - 00 - 38 - 33. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 303 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 08 - 06 - 40 - 31 - 33 - 27. Hubo 14 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 21 millones de pesos.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 13.350 millones de pesos.