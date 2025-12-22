Quería cobrar más que Paredes y Boca se bajó: dónde va a jugar Miguel Ángel Borja

Borja terminó mal con River y le hizo un guiño a Boca que no gustó. Pero sólo quería sacarle más plata a los mexicanos.

El centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja se convirtió en el nuevo refuerzo del Cruz Azul de México. El "Colibrí” firmará un contrato por dos temporadas, tras quedar descartada su llegada a Boca por diferencias económicas irreconciliables. La operación se definió en los últimos días y puso fin a una negociación que, según reconocieron desde el entorno xeneize, nunca estuvo cerca de concretarse.

Mientras Boca optó por retirarse de la negociación, Cruz Azul avanzó con decisión y presentó una oferta que sí se ajustó a las exigencias del delantero. El conjunto mexicano apostó fuerte por Borja y logró cerrar su incorporación, convencido de que su capacidad goleadora y experiencia internacional pueden ser determinantes en la próxima temporada.

La relación entre Miguel Borja y Boca no llegó a buen puerto debido a las elevadas pretensiones salariales del futbolista. El colombiano solicitó percibir un ingreso superior al que cobraba en River Plate, condición que generó un fuerte rechazo interno en la dirigencia del club de la Ribera.

La misma fuente indicó que el salario pretendido por Borja hubiese sido mayor que el de referentes del plantel como Edinson Cavani o Leandro Paredes, un punto que terminó de enfriar cualquier posibilidad de acuerdo. En Boca entendieron que el pedido no solo rompía la escala salarial, sino que además no guardaba relación con la política económica que el club busca sostener. “No es lógico lo que pidió. Está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, confiaron desde el club, marcando con claridad la postura institucional.

