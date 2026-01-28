SUPLEMENTOS
No se lo perdonan: hinchas de Estudiantes le sacaron el nombre de Ascacíbar a una filial por irse a Boca

Los "pinchas" no soportan que su capitán haya decidido continuar su carrera en el "xeneize". Lo tratan de "traidor" y expresaron su descontento en redes sociales y con decisiones terminantes.

La relación de Ascacíbar con la gente de Estudiantes quedó dañada tras la salida.

28 de Enero de 2026 18:00

Por Redacción 0223

El traspaso de Santiago Ascacíbar a Boca provocó un fuerte malestar en Estudiantes de La Plata, donde el volante era considerado un referente. El enojo, exagerado, derivó en una decisión simbólica: una filial del club resolvió quitar su nombre como señal de disconformidad.

La agrupación “Ruso Ascacíbar” anunció que desde ahora pasará a llamarse “Lealtad Pincharrata”, decisión comunicada a través de un mensaje dirigido a socios e hinchas. En el texto expresaron su decepción por la partida del excapitán y remarcaron que la medida fue tomada de manera unánime.

Si bien Estudiantes despidió al mediocampista con un video en redes sociales, la mayoría de las respuestas de los hinchas fueron de reproche. El clima se tensó aún más tras las declaraciones del jugador, quien afirmó “amar a Boca” y aclaró que no quería jugar en River, dichos que generaron rechazo en el mundo albirrojo.

Tras esas palabras, Juan Sebastián Verón dejó de seguir a Ascacíbar en Instagram y compartió una frase atribuida a Alejandro Sabella, en alusión a viejas declaraciones del volante, quien había asegurado que en Argentina solo jugaría en Estudiantes. Como tantas otras veces, los hinchas no soportan que jugadores representativos elijan irse a uno de los grandes del fútbol argentino.
 

