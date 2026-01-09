Se terminó la novela y Boca tiene su primer refuerzo

El delantero colombiano Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca para la temporada 2026, luego de que el ´Xeneize´ llegue a un acuerdo de 5 millones de dólares con Atlético Nacional de Medellín por el 80 por ciento de la ficha. Luego de varias idas y vueltas, el futbolista cedió en sus pretensiones para que el traspaso se termine concretando y viajará en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por 4 años.

La dirigencia de Atlético Nacional logró adquirir el porcentaje restante de la ficha de Hinestroza que pertenecia al Colombus Crew de Estados Unidos. Ya con la totalidad de los servicios del delantero en su poder, el "Verdolaga" accedió a cerrar el acuerdo con el "Xeneize". Así, Boca compró el 80 por ciento de la ficha del atacante de 23 años en 5 millones de dólares y los colombianos se quedarán con un 20 por ciento del pase del jugador que presionó para ir al ´Xeneize´ ausentándose en la pretemporada del equipo colombiano. Ante esto, el conjunto de Medellín optó por liberar al futbolista de los entrenamientos para evitar cualquier tipo de lesión o inconveniente que entorpezca las negociaciones con Boca.

Finalmente, el entrenador Claudio Úbeda sumará su primer refuerzo para lo que será este semestre con triple competencia entre Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores de América. Nacido en la ciudad colombiana de Cali, el delantero debutó en el Orsomarso de la Segunda División de Colombia en 2018 donde jugó un partido. Al año, Hinestroza fue adquirido por el América de Cali para formar parte de sus categorías inferiores y, en 2020, fue cedido al Palmeiras de Brasil, también a sus juveniles.

El delantero no sumó minutos en los equipos mayores de América y Palmeiras y, en 2022, se fue libre a Pachuca de México donde jugó 46 partidos, marcó 2 goles y conquistó el Torneo Apertura en su primer año. Este buen rendimiento en dos años valió para que el Columbus Crew pose sus ojos en él y adquiera sus servicios por 3 millones de dólares en enero de 2024. En Estados Unidos disputó 22 partidos, marcó 2 goles y, a los seis meses, salió cedido a Atlético Nacional que terminó comprando su pase en 1.5 millones de dólares tras el primer semestre donde conquistó la Copa Colombia y el Torneo Finalización.

Ya en el 2025, Hinestroza se volvió un jugador fundamental en Atlético Nacional, conquistando la Superliga de Colombia y el bicampeonato de la Copa Colombia. En este año y medio en el ´Verdolaga´, el delantero disputó 45 encuentros y marcó 8 goles. Además, este buen rendimiento en Atlético Nacional le valió para ser convocado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo a la selección de Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Paraguay, pero terminó debutando en la siguiente doble fecha ante Perú.

