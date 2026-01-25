Boca no lució pero hizo lo que tenía que hacer: ganar

¿Jugó bien? No. ¿Mereció ganar? Sí. Y eso hizo Boca. En el arranque del Torneo Apertura, el "xeneize" derrotó por 1 a 0 a Deportivo Riestra en La Bombonera y comenzó con el pie derecho el Torneo Apertura. En el debe quedó el juego colectivo y la profundidad, pero siempre es más fácil trabajar a partir de un resultado positivo.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto liderado por Claudio Úbeda fue amplio dominador y generó algunas ocasiones, producto principalmente de los envíos aéreos. Riestra, como siempre, propuso un juego trabado, con mucho roce y al límite de la tarjeta. En esa etapa le funcionó y, con escasa tenencia de pelota, se llevó el marcador en tablas al descanso.

En la segunda parte, los locales buscaron con más ímpetu pero menos profundidad. Le costó mucho generar chances netas de gol, pero merodeó permanentemente el área de "Nacho" Arce. Hasta que a los 32' un centro perfecto de Leandro Paredes encontró un anticipo perfecto de Di Lollo para abrir el marcador. Recién ahí intentó reaccionar la visita, tuvo el empate en los pies de Bracamonte pero Marchesin en su única intervención de la noche respondió con eficacia para sostener el resultado y darle un merecido triunfo a Boca.

