Boca aceleró y metió dos refuerzos de jerarquía en un día

De golpe, Riquelme se despertó, aceleró y concretó. El presidente de Boca tenía que agrandar el plantel, sumarle jerarquía y lo hizo con dos futbolistas probados y con trayectoria. El paraguayo Ángel Romero y el mediocampista de Estudiantes, Santiago Ascacíbar, se hicieron la revisión médica y firmarán su contrato con el "xeneize".

El delantero paraguayo llegó al país en las últimas horas y completó los estudios en el centro médico Genea, paso previo a la firma de su contrato. El atacante arriba en condición de libre tras su salida de Corinthians, donde fue una pieza habitual durante la temporada 2025 y acumuló más de 50 partidos oficiales. En Boca firmará un vínculo por un año, con opción de extenderlo por otra temporada y se transformará así en el primer refuerzo del ciclo 2026.

A los 33 años, Romero buscará ponerse rápidamente a punto desde lo físico, luego de haber estado casi un mes sin competencia, mientras que, además, tiene un objetivo claro en el horizonte: volver a ser considerado por Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay de cara al Mundial 2026: “Hablé con Alfaro antes de tomar la decisión. Siempre está el contacto”.

En el caso de Ascacíbar, no sólo suma un mediocampista con llegada y con características que enamoran al hincha de Boca, sino que es un referente y líder, que viene de ser campeón con Estudiantes campeón.

Boca puso sobre la mesa cuatro millones de dólares, además de la cesión de Brian Aguirre por 18 meses, jugador que está tasado en tres millones de dólares. En caso de que Estudiantes quiera el pase definitivo del exjugador de Newell´s, deberá pagar esa suma. El “Ruso” firmará contrato por cuatro años.

