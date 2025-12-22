Nancy Dupláa habló de sus encuentros sexuales en hoteles alojamiento con Pablo Echarri: "Por suerte hay autos"

Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, Nancy Dupláa habló abiertamente de su vida sexual con Pablo Echarri durante su participación en "Las Chicas de la Culpa". En un clima distendido, las conductoras destacaron la sensualidad de la pareja y Connie Ballarini lanzó: “Tus dos papás son resexies”. Fernanda Metilli sumó que ambos “emanan un sex appeal” y la actriz respondió sin rodeos: “Somos hot, somos hot juntos”, entre risas y complicidad.

La charla siguió subiendo de tono cuando bromearon sobre el “brillo” que suele mostrar la intérprete. “Es por el sexo”, le dijeron desde el panel, y ella asintió con naturalidad: “Sí, sí, muchos me lo dicen”. Incluso se deslizaron comentarios sobre encuentros previos al trabajo, a los que la actriz se sumó con humor, dejando en claro que la intimidad sigue siendo un espacio activo dentro de la pareja.

Los encuentros de Dupláa y Echarri en hoteles alojamiento

En ese contexto, la artista confirmó que siguen organizando citas fuera de casa pese a los años de relación. “Sí, claro, salimos bastante seguido" afirmó cuando le preguntaron si acostumbraban a realizar encuentros solos, y ante la repregunta directa respondió sin dudar: “Sí, sí, sí”. Al hablar de los hoteles alojamiento, lejos de incomodarse, bromeó: “Esto será usado en mi contra”, y explicó que hoy la logística es más simple: “Por suerte hay autos, cada vez la cosa se fue sofisticando también”.

Con ironía y sinceridad, la ex "Montaña Rusa" también se refirió a los distintos tipos de lugares. “Hay algunos que son comunachos, como siempre, que también tienen su gracia”, lanzó entre carcajadas, y sumó otra ocurrencia sobre el anonimato: “Pagás con la tarjeta, de Pablo Echarri”. Finalmente, dejó una reflexión sobre la vida familiar: “Cuando hay hijos no es cuando vos querés, es cuando podés”, y admitió que no es imposible, pero “se complica”.