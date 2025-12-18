La Justicia falló a favor de Lizy Tagliani y obtuvo la adopción plena de su hijo: "La familia se construye desde el amor"

La querida conductora de televisión Lizy Tagliani logró emocionar a todo el país al confirmar que la Justicia falló a su favor y le otorgaron la adopción plena, junto a su pareja Sebastián Nebot, de su hijo Tati.

La conductora primero lo contó en sus redes sociales, con un emotivo mensaje. "Los caminos son largos, llenos de alegrias y tristezas, pero siempre con la certeza que jamás bajaríamos los brazos, que llegaríamos al final", escribió Lizy y continuó: "Cuando se encontraron nuestras miradas entendimos qué seria para siempre: empieza formalmente la historia de nuestra familia".

Más tarde Lizy habló del fallo de la Justicia en su programa de Radio Pop y logró conmover a todos los oyentes. "Ahora es nuestro hijo", contó la conductora y reflexionó sobre lo sucedido en el último tiempo con la denuncia contra ella de Viviana Canosa: "Fue muy doloroso".

Por último, el panel de Intrusos la llamó al aire para hablar de sus primeras sensaciones como madre adoptiva formal de su hijo Tati. "Estoy bien, muy feliz. Una gran noticia. Que salga una sentencia es hermoso. Es hermoso que la jueza haya tenido un párrafo para Tati en un lenguaje claro, para que sepa lo que está viviendo y por qué lo está pasando", expresó Lizy y valoró: "Me pareció noble ese gesto".

La denuncia de Viviana Canosa

Sobre la denuncia de Canosa en esta oportunidad Lizy expresó: "Fue muy doloroso para mí, para mi familia y mis amigos. Le dije al Juzgado 'no sé qué decisión van a tomar, pero les puedo decir que muchas madres y familias pierden a sus hijos pero no sé cómo le van a explicar a un niño que es super feliz que por segunda vez pierde la posibilidad de tener una familia'... esto lo vivo como felicidad, no quiero contar mucho porque quiero que sea parte de nosotros".

La feliz noticia generó mucha repercusión en las redes sociales. Los seguidores de la conductora llenaron de felicitaciones y mensajes amorosos tanto a ella como a su pareja Sebastián.