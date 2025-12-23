Mar del Plata lidera la lista para el verano. Foto de archivo 0223.

Una de las plataformas de turismo más elegidas dio a conocer los destinos más buscados por viajeros argentinos para pasar Año Nuevo, y Mar del Plata encabeza claramente el ranking tanto a nivel nacional como en el top general, superando incluso a clásicos internacionales como Florianópolis y Río de Janeiro.

Mar del Plata líder en búsquedas para Año Nuevo por encima de Río y Florianópolis

Según el relevamiento realizado entre usuarios de Argentina en Booking, las búsquedas para viajar con fecha de check-in el 23 de diciembre de 2025 y salida el 2 de enero de 2026 muestran que los argentinos están priorizando destinos con playa, actividades al aire libre y opciones de celebración para despedir el año.

Los destinos más buscados por argentinos para Año Nuevo

De acuerdo con los datos, este es el orden de los destinos más buscados por los argentinos para pasar Año Nuevo:

Mar del Plata Florianópolis (Brasil) Río de Janeiro (Brasil) Ciudad de Buenos Aires Villa Carlos Paz

Mar del Plata lidera las búsquedas de destinos y supera a Río de Janeiro y Florianópolis

Estos resultados reflejan una fuerte preferencia por los destinos costeros, tanto dentro de Argentina como en el exterior, con Mar del Plata liderando la tabla gracias a su popularidad entre quienes buscan unas fiestas de verano en la costa atlántica.

¿Por qué Mar del Plata por encima de Río y Florianópolis?

La elección de Mar del Plata como principal destino por parte de los argentinos para Año Nuevo puede deberse a varios factores:

Accesibilidad: para muchos viajeros es más fácil y económico llegar por tierra sin depender de vuelos internacionales.

Oferta de servicios: la “Ciudad Feliz” ofrece desde playas y paseos hasta una variada gastronomía y vida nocturna.

Tradición vacacional: Mar del Plata sigue siendo uno de los destinos veraniegos por excelencia para familias, parejas y grupos de amigos.

Aunque Florianópolis y Río de Janeiro continúan entre los lugares más buscados —especialmente por quienes prefieren destinos internacionales— el hecho de que una ciudad argentina encabece la lista frente a estos íconos de playa brasileños muestra una tendencia destacada en la elección de viajes para fin de año.

Si se observan solamente los destinos dentro de Argentina, Mar del Plata lidera con claridad, seguida por Ciudad de Buenos Aires y Villa Carlos Paz, lo que confirma su liderazgo también en el ámbito doméstico.