El fenómeno viral de la Costa Atlántica: cuál es la playa en la que podés caminar sobre el agua

La pasarela de Caleta Córdova se transformó en un fenómeno viral por permitir a los visitantes la increíble experiencia de caminar sobre el mar. Cuando sube la marea, esta estructura de cemento queda cubierta por una delgada capa de agua, generando una ilusión óptica que atrae a cientos de turistas. Este atractivo, ubicado a pocos kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia, se convirtió en la postal más buscada de la temporada veraniega en la Costa Atlántica.

El barrio costero donde se encuentra este espigón conserva una esencia de puerto patagónico que invita a disfrutar de la naturaleza en un entorno sumamente tranquilo. Su playa de canto rodado y sus aguas calmas son el escenario ideal para realizar diversas actividades recreativas como la pesca, el buceo y el avistaje de aves autóctonas. La ubicación estratégica del sector facilita que los residentes y viajeros se acerquen para desconectarse de la rutina urbana.

Las principales atracciones de Caleta Córdova

Además de su propuesta inmersiva en el océano, la zona destaca por su variada oferta gastronómica de maricultores locales que ofrecen productos frescos cada fin de semana. Los visitantes pueden degustar platos típicos elaborados con mariscos mientras disfrutan de una vista privilegiada del horizonte marino de la provincia del Chubut. Este circuito combina perfectamente la aventura de la pasarela sumergida con los sabores tradicionales de la región sur de nuestro país.

Caleta Córdova también funciona como la puerta de acceso a otros parajes imponentes de la geografía chubutense como Rocas Coloradas y el mítico Pico Salamanca. Estos destinos cercanos ofrecen miradores naturales y paisajes geológicos únicos que capturan la esencia salvaje de la costa patagónica en toda su magnitud. La integración de estos atractivos naturales con la famosa pasarela viral consolida a Comodoro Rivadavia como un punto de interés turístico renovado.