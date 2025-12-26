Conmoción en Brasil por la muerte de una joven deportista: qué le pasó

Isabelle Marciniak tenía un enorme futuro, pero una cruel enfermedad se atravesó en su camino.

La gimnasta rítmica brasileña Isabelle Marciniak falleció en las vísperas de Navidad a los 18 años, mientras se encontraba en tratamiento oncológico, y generó una gran conmoción en el deporte del país.

Tras la confirmación de la Federación Paranaense de Gimnasia, una de las mayores promesas de la disciplina en el último tiempo había decidido ponerle pausa a su carrera en 2023 para dedicarse de lleno al procedimiento médico. La joven atleta había conseguido el título de campeona estadual en dicho año en la modalidad trío adulto y luego debió frenar para comenzar con el tratamiento.

“Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, exclamó la Federación Paranaense de Gimnasia a través de un comunicado oficial.

El deceso ocurrió el pasado miércoles 24 de diciembre en Curitiba, mientras que el velatorio se desarrolló en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, lugar que la vio crecer y donde surgió como atleta.

Marciniak era considerada uno de los talentos más prometedores del deporte brasileño ya que, con tan solo 18 años, además del título en 2024, se había consagrado como campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica.

La joven deportista padecía del linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, cuando las células sanas del sistema linfático cambian y se reproducen sin control. A pesar de ser un padecimiento que puede superarse si se encuentra de manera temprana, en algunos casos el final suele ser trágico.

