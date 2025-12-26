Le saco el cuchillo e hirió al ladrón que quiso asaltarlo

El joven que entró a robar a una casa terminó internado en el Higa. Foto archivo.

Un joven de 19 años que este viernes a la madrugada entró a robar a una casa del barrio San Antonio terminó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) luego de forcejear con el propietario y recibir varias heridas cortantes.

Autoridades policiales confirmaron que el hecho ocurrió cerca de las cuatro y media de la madrugada en inmediaciones de las calles González Guerrico y Magallanes cuando el sujeto ingresó e intentó robar una bicicleta.

El accionar fue advertido por el dueño de casa, un hombre de 45 años, que tras forcejear logro sacarle el arma blanca y le provocó algunas heridas cortantes.

Tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y convocó una ambulancia del SAME que trasladó al herido, que registra procesos penales previos, al Higa.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de causa por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y que sea trasladado a Tribunales tras las curaciones que se le practican en el hospital.