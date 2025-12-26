Mar del Plata despide el año a pura playa: pronostican máximas de 35 grados

“La Feliz” terminará el año con altas temperaturas pero recibirá el 2026 con máximas que bien podría ser de otoño, según advierte el pronóstico extendido de las principales webs del tiempo, que en la previa no prevé lluvias para los próximos 7 días.

Este viernes 26 de diciembre, luego de un comienzo de mañana gélida –apenas 13 grados- el día repunta y habrá un marcado ascenso de temperatura, que llegará a los 29 grados.

Los vientos serán leves del sector norte, rotando al noreste por la tarde, intensificándose con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 51–59 km/h. Por la noche, vuelve el viento del sur y generará el alivio ideal para los que quieren descansar un poco del verano.

El sábado estará lindo pero menos caluroso, con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C, mientras que el domingo llegará con un fuerte ascenso de la temperatura: la mínima será de 15°C, pero la máxima escalará hasta los 29°C, anticipando un fin de semana bien de verano.

El lunes se mantendrá el calor, con una mínima de 16°C y una máxima de 26°C. Pero el martes, el calor será sofocante: la mínima será de 17°C y la máxima podría trepar hasta los 35°C.

El miércoles 31 de diciembre se espera una leve baja en las temperaturas, con 15°C de mínima y 30°C de máxima, mientras que el jueves 1 de enero, sigue el calor aunque con valores más moderados: 11°C de mínima y 25°C de máxima en el comienzo del 2026.

Ante este panorama, se recomienda a marplatenses y turistas extremar cuidados durante las jornadas más calurosas, especialmente el martes, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.