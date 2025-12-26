Un exfutbolista francés arremetió contra la Scaloneta con una repudiable frase: "Siento mucho odio"

Cissé descargó su bronca a tres años de la final de Lusail y calienta el Mundial que se viene.

El exjugador mundialista con Francia en 2002 y 2010, Djibril Cissé, soltó una repudiable frase en la que aseguró que “siento mucho odio hacia los argentinos” por la final perdida en la final de Qatar 2022 que derivó en la tercera conquista de la Selección argentina.

Según declaraciones para medios europeos, el atacante con pasado en el Liverpool de Inglaterra recordó el decisivo duelo llevado a cabo en Lusail que terminó en victoria por penales del combinado nacional. "Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos", comenzó Cissé en una explosiva afirmación que generó rápidamente un fuerte repudio en redes sociales. “Claramente, hoy son nuestro principal enemigo", continuó.

Lejos de bajar la intensidad de sus testimonios, el exdelantero galo redobló la apuesta y anheló con un posible escenario en el que su país logre la corona frente a los dirigidos por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo 2026 a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá. “Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina", exclamó en referencia a la posibilidad de dejar al astro rosarino al borde de su segundo título mundialista.

Por su parte, también apuntó contra el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, quien en su momento compartió en redes sociales un video donde miembros del combinado nacional realizaban cánticos racistas y homofóbicos contra los franceses. "No puedo comprender cómo lo perdonaron", reconoció el exatacante nacido en Arlés y con debut deportivo en el AJ Auxerre en 1998, previo a continuar su carrera profesional en el Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, además de ser convocado por el seleccionado mayor en diversas oportunidades.

No obstante, Cissé está lejos de haber esquivado polémicas a lo largo de su trayectoria como figura pública ya que protagonizó eventos como: arresto por agresión a un niño de 15 años (2005), fuerte discusión con su esposa embarazada (2006) e intento de violentar a una mujer en Newcastle.

