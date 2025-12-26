Alvarado realiza una importante Asamblea Informativa: cuándo es

Mientras se comienza con el rearmado del plantel para afrontar la temporada 2026 del Torneo Federal A, Alvarado tendrá este viernes una Asamblea Informativa para sus socios al día, en la que se podrán sacar las dudas y conocer cómo está la situación institucional tras un año con Comisión Normalizadora y el duro golpe deportivo del descenso de categoría. La cita es a las 19 en la sede social de Rodríguez Peña 4984.

El club necesita de una vez por todas ordenarse y los socios al día podrán sacarse todas las dudas esta tarde para ponerse al tanto de cómo continúan los papeles en la DPPJ para regularizar la situación.

Mientras tanto, la dirigencia se mueve para armar un plantel para competir en el Federal A. Lo primero que hizo fue contratar al entrenador Pablo Martel y el primer refuerzo confirmado es Nahuel Speck, extremo zurdo que viene de Sarmiento de La Banda.



