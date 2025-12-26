Terrible: invitó a su amigo de la infancia a su casa y lo encontró masturbándose delante de su cuñada

Un joven de Ituzaingó denunció penalmente a un amigo de la infancia al acusarlo de haber abusado de su cuñada mientras dormía. El hecho ocurrió luego de una salida nocturna, cuando el sujeto se quedó en la casa hasta la mañana. Según el denunciante, el joven aprovechó que la mujer estaba descansando para masturbarse sobre ella. La situación se dio en un contexto de extrema confianza familiar.

El episodio ocurrió el 13 de diciembre cerca de las 7.30, mientras el dueño de casa se bañaba. En ese momento, el individuo quedó solo con el hermano del denunciante y su novia, que dormían en el comedor. Las cámaras de seguridad registraron cómo el joven se masturbó, sacó fotos sin consentimiento y apoyó su cuerpo sobre la víctima dormida. También intentó evitar que el hermano se despertara y controlar que nadie ingresara al lugar.

El abusador ensayó un pedido de disculpas por mensaje.

El acusado quiso tapar las cámaras de la casa

Según relató el denunciante, el acusado intentó tapar la cámara, pero todo quedó grabado. Al ser confrontado, reconoció lo sucedido y dijo que estaba borracho, aunque la familia rechazó ese argumento. Tras el hecho, el joven cerró sus redes sociales y envió un mensaje pidiendo disculpas, en el que se mostró arrepentido y avergonzado por su accionar.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 de Ituzaingó, donde inicialmente se informó que, al tratarse de un delito de instancia privada, solo la víctima podía denunciar. En las últimas horas, la joven se presentó en la comisaría de la mujer y brindó su testimonio. Con ese paso, la investigación podría avanzar en los próximos días.