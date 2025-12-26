Un peligro: iba en bici en plena Nochebuena, cayó en un bache y se destrozó la cara

Una mujer pasó una Nochebuena y Navidad para el olvido, luego que cayera de su bicicleta producto del terrible estado de las calles de Mar del Plata, que le provocaron heridas de consideración. "Si iba con mi hijito de 3 años, capaz que se mataba", expresó conmovida la víctima a 0223.

El hecho ocurrió durante la noche del 24 de diciembre cuando la joven había decidido ir en bicicleta a la casa de unos amigos para recibir la Navidad y por la falta de iluminación de la calle, no vio un enorme bache y cayó violentamente sobre el asfalto, en el límite de los barrios Malvinas Argentinas y Libertad.

El accidente ocurrió en Cetz y Río Negro. Imagen: google Maps.

“Iba en la bici -por la calle Cetz (ex 196) y Río Negro- y en un segundo, estaba en el suelo. El cráter era enorme y no lo vi porque no había iluminación. Cuando pude levantarme, me di cuenta que me dolía todo el cuerpo. Cuando llegué a casa de mis amigos, me ayudaron a limpiarme las heridas. Estaba muy golpeada en la cara, la mano y las rodillas. Además, un diente se me dobló”, contó con cierta dificultad, Camila.

La joven sufrió múltiples heridas.

En declaraciones a 0223, la joven afirmó que este viernes, el dolor era más intenso por lo que necesitaba ser atendida en un centro de salud. “Tengo toda la cara hinchada, me da vergüenza salir así a calle. La verdad que alguien tiene que hacer algo, porque si iba con mi hijito de 3 años, capaz que se mataba", reflexionó.

"Por el golpe, un diente se me fue para atrás. No puedo comer porque me duele. La verdad es que es un peligro, tienen que arreglar las calles”, comentó indignada.