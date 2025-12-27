Otra vez la misma banda: entre siete derribaron un portón para robar en un edificio de Santa Fe y Alberti

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en el centro de Mar del Plata. A la noche, un grupo de jóvenes ingresó por la fuerza a la cochera de un edificio ubicado en Santa Fe y Alberti. Según se puede observar en las imágenes, se trataría de la misma banda que ya había irrumpido en otros edificios de la zona utilizando el mismo modus operandi: entre más de siete personas derriban portones durante la madrugada. Uno de ellos, estaba armado.

Una de las vecinas del edificio contó que empezaron a escuchar ruidos aproximadamente a las 3 de la mañana. "Somos la cuadra del año, esta es la tercera vez que entran a robar", expresó con resignación. La primera vez, los delincuentes se llevaron una bicicleta de la cochera; la segunda, una moto y una bicicleta; y esta vez, como no pudieron llevarse una moto que estaba estacionada detrás de un vehículo, "rayaron todos los autos".

La alarma de uno de los vehículos comenzó a sonar y los delincuentes escaparon corriendo. Para ese entonces los vecinos ya habían llamado a la policía, pero cuando los patrulleros llegaron no había nada que hacer. Sin embargo, un vecino de la zona contó que en San Luis y Rawson se escucharon disparos alrededor de las 4 de la madrugada. Por ello, se estima que la banda seguía rondando el barrio.

"El porton quedó abierto, doblado", contó la vecina y aseguró que hay un clima generalizado de preocupación e indignación en el edificio: "Estamos hartos y tenemos miedo".

El episodio anterior protagonizado por esta misma banda había sido registrado en un edificio de la calle Rawson, entre Córdoba y Santiago del Estero. En aquella oportunidad las cámaras de seguridad captaron a tres personas forzando el portón de acceso al estacionamiento y, al ver que no lograban abrirlo, se ve cómo se acercan cuatro integrantes más de la banda.

Ese intento también había sido frustrado, porque pese a la suma de fuerzas no pudieron abrir el portón. Sin embargo, cuando el caso tuvo repercusión en el barrio supieron que la banda ya había entrado a otros edificios en la madrugada y derribando portones.

"Parece una zona completamente liberada", lamentó la vecina. Tras el nuevo hecho registrado, los niveles de preocupación se colmaron en el barrio y toda la comunidad reclama de manera urgente una mayor presencia policial durante la madrugada.