Choque frontal en ruta 3 con consecuencias fatales: dos personas murieron y una menor resultó herida

Un trágico siniestro vial se produjo este viernes sobre la ruta nacional Nº 3, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridos, uno de ellos una menor de edad. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 225, en jurisdicción del partido de Las Flores, cuando por causas que aún se encuentran bajo investigación impactaron de frente un Renault Kangoo que circulaba en sentido ascendente y una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del violento choque, perdieron la vida Eduardo Basilio Diaduchi y Cecilia Sosa, ambos domiciliados en la ciudad de Berisso, quienes viajaban en el Renault Kangoo. En el mismo vehículo se trasladaba una adolescente de 13 años, que fue derivada al hospital local con lesiones que permanecen en evaluación.

En tanto, la camioneta era conducida por Eloy Caro Márquez, oriundo de la ciudad de Olavarría, quien sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al nosocomio de Las Flores, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la policía vial, bomberos voluntarios de Cacharí y Las Flores, y personal la policía científica de Azul, quienes realizaron las tareas de asistencia, control y peritajes correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal Nº 3 de Las Flores, bajo la conducción del doctor Iparraguirre. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.

La información fue difundida inicialmente por el sitio digital Noticias de Azul, medio regional que dio a conocer los detalles del hecho.